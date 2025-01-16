Законопроект об унификации имущественных торгов по аналогии с госзакупками внесли в Думу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект об унификации имущественных торгов по аналогии с госзакупками, который в четверг был одобрен на заседании правительства. Документ № 819547-8 размещен думской базе.

Законопроект предусматривает дополнение закона "О защите конкуренции" (135-ФЗ) новой статьей (17.3), регламентирующей порядок проведения имущественных торгов. В частности, все такие торги должны будут проводиться только в электронной форме на электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. При этом извещения о таких торгах должны будут размещаться в ГИС "Торги" (www.torgi.gov.ru).

Также законопроектом предлагается ввести единый порядок проведения торгов, заключения договоров по результатам торговых процедур, определить права и обязанности организаторов торгов и операторов ЭТП и т.п.

Помимо этого, документ предусматривает внесение корреспондирующих изменений и дополнений в ряд законов и нормативных правовых актов. В частности, в законы "Об аквакультуре (рыбоводстве)", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", "О связи", "О приватизации государственного и муниципального имущества", "О рекламе", "О содействии развитию жилищного строительства", "О недрах", а также в Градостроительный, Земельный, Лесной и Водный кодексы.

"Поправки в целом упрощают и делают более прозрачными проведение торгов в самых различных сферах нашей экономики, помогают присоединиться к ним всем желающим вне зависимости от их места расположения и вне зависимости от их области деятельности, - заявил на заседании 16 января премьер-министр Михаил Мишустин. - Мы рассчитываем, что нововведение вступит в силу с 1 сентября текущего года".

Необходимость такой унификации торгов Федеральная антимонопольная служба, разработавшая этот законопроект, объясняет тем, что правила проведения отраслевых торгов регламентируются большим количеством нормативных актов, которые предусматривают различное регулирование. По данным службы, речь идет о более чем 50 нормативных правовых актах.

По данным ГИС "Торги", в 2024 году в электронной форме было проведено 475 тысяч имущественных торгов всех видов на 1 трлн рублей. Из них состоявшимися были признаны только 17,85% (на 184 млрд рублей). Еще 13,6% торгов на 140 млрд рублей находятся в процессе проведения. Соответственно, несостоявшимися (без возможности заключить договор) было признано 67,82% торгов на 699 млрд рублей.

ФАС рассчитывает, что принятие этих поправок позволит, в частности, повысить уровень конкуренции на торгах путем повышения доступности, открытости объектов для покупателей, снизит издержки участников в связи с переводом торгов в электронную форму.