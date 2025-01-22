СПбМТСБ рассчитывает стать площадкой для продажи госимущества

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) рассчитывает стать площадкой для реализации госимущества наравне с электронными торговыми площадками (ЭТП) для госзакупок, заявил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев журналистам в Москве.

"Если правительство нас поддержит, то сможем заняться реализацией всех видов госимущества", - сказал Артемьев.

По его словам, биржа умеет торговать, а ее информсистемы проще и эффективнее, чем у электронных торговых площадок (ЭТП) для госзакупок, на которых в настоящее время проводятся торги госимуществом.

При этом Артемьев напомнил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которую он возглавлял с 2004 по 2020 год, занималась подготовкой к унификации и электронизации имущественных торгов с 2012 года.

Как сообщалось, на днях правительство РФ одобрило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает унификацию имущественных торгов по аналогии с госзакупками.

"Поправки в целом упрощают и делают более прозрачными проведение торгов в самых различных сферах нашей экономики, помогают присоединиться к ним всем желающим вне зависимости от их места расположения и вне зависимости от их области деятельности, - сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин при рассмотрении законопроекта на заседании правительства. - Мы рассчитываем, что нововведение вступит в силу с 1 сентября текущего года".

Сам документ предусматривает дополнение закона "О защите конкуренции" (135-ФЗ) новой статьей (17.3), регламентирующей порядок проведения имущественных торгов. В частности, все такие торги должны будут проводиться только в электронной форме на электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. При этом извещения о таких торгах должны будут размещаться в ГИС "Торги" (www.torgi.gov.ru).

Также законопроектом предлагается ввести единый порядок проведения торгов, заключения договоров по результатам торговых процедур, определить права и обязанности организаторов торгов и операторов ЭТП и т.п.

Помимо этого, документ предусматривает внесение корреспондирующих изменений и дополнений в ряд законов и нормативных правовых актов. В частности, в законы "Об аквакультуре (рыбоводстве)", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", "О связи", "О приватизации государственного и муниципального имущества", "О рекламе", "О содействии развитию жилищного строительства", "О недрах", а также в Градостроительный, Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Необходимость такой унификации торгов ФАС России объясняла тем, что правила проведения отраслевых торгов регламентируются большим количеством нормативных актов, которые предусматривают различное регулирование. По данным службы, речь идет о более чем 50 нормативных правовых актах.

"Указанное многообразие подходов и процедур: вводит в заблуждение собственников имущества и лиц, заинтересованных в его получении (зачастую лицам сложно определить, какие нормы права необходимо применять при организации и участии в той или иной процедуре торгов); существенно усложняет процесс проведения торгов в целом; приводит к низкому уровню конкуренции на торгах и, как следствие, к уменьшению размера поступлений финансовых средств в бюджеты всех уровней от реализации имущества; предопределяет неоднородную правоприменительную практику антимонопольных органов и судов", - говорилось ранее в пояснительной записке к этому законопроекту.

Эти и ряд других факторов приводят, по оценке ФАС, к снижению предпринимательской активности в сфере торгов, низкой прозрачности и конкурентности торгов в отношении отдельных видов имущества или имущественных прав.

По данным ГИС "Торги", в 2024 году в электронной форме было проведено 475 тыс. имущественных торгов всех видов на 1 трлн рублей. Из них состоявшимися были признаны только 17,85% (на 184 млрд рублей). Еще 13,6% торгов на 140 млрд рублей находятся в процессе проведения. Соответственно, несостоявшимися (без возможности заключить договор) было признано 67,82% торгов на 699 млрд рублей.

ФАС рассчитывает, что принятие этих поправок позволит, в частности, повысить уровень конкуренции на торгах путем повышения доступности, открытости объектов для покупателей, снизит издержки участников в связи с переводом торгов в электронную форму.