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В Москве спокойно ожидают сигнала от Вашингтона относительно возможной встречи Путина и Трампа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская сторона спокойно ожидает сигнала от США относительно возможной встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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"Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в овальный офис. Затем посмотрим, что будет", - сказал Ушаков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Так Ушаков прокомментировал сообщения о том, что уже ведется подготовка к встрече Путина и Трампа.

"Пока нет (контактов). Президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", - добавил он, отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты с США сейчас на этот счет.

Он отметил, что встрече будут предшествовать контакты в закрытом формате между Белым Домом и администрацией президента РФ.

"Потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалога включая возможный разговор на высшем уровне", - сказал Ушаков.

"Обычно приходящий во власть президент или глава правительства первый осуществляет звонок", - добавил он.

Вашингтон США Владимир Путин Дональд Трамп Юрий Ушаков
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