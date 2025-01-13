Песков заявил, что предметной подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Говорить о месте возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность пока преждевременно, так как предметной подготовки к этому мероприятию пока не ведется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Многие страны предлагают свои услуги как места, где гипотетически можно провести контакты, но пока об этом говорить преждевременно, пока никакой предметной подготовки нет", - сказал он журналистам, комментируя предложения различных стран, в частности, Сербии и Швейцарии предоставить площадку для встречи Путина и Трампа.

По словам представителя Кремля, в настоящее время "есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма необходимы и целесообразны".

"Далее будем смотреть уже после того, как поменяется администрация в Вашингтоне, - добавил Песков.