Минцифры обсуждает перевод передатчиков цифрового ТВ-вещания из полосы, необходимой для 5G

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минцифры вместе с Российской телевизионной и радиовещательной сетью, ФГБУ НИИР (НИИ радио), Национальной радиоассоциацией и операторами связи до апреля должно проработать вопрос о переводе действующих передатчиков эфирного цифрового ТВ-вещания в диапазон 470-694 МГц, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам.

Пока за передатчиками ТВ-вещания закреплен диапазон 694-790 МГц, однако он необходим для развития сетей 5G в России, согласно "Стратегии отрасли связи до 2035 года" (указан в ней как дополнительный; основным является 4,4-4,99 ГГц).

По словам гендиректора НИИ радио Олега Иванова, предварительные работы по подготовке перевода действующих радиоэлектронных средств ТВ-вещания из полосы частот 694-790 МГц в более низкий диапазон частот уже начаты.

Кроме того, согласно протоколу ГКРЧ, до 30 июня Минцифры должна завершить работу по подбору резервных частотных каналов для первого ("Первый", "Россия 1", "Россия К", "Россия 24", НТВ, "Пятый канал", ОТР, "ТВ Центр", "Карусель" и "Матч ТВ") и второго (СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", ТНТ и др.) мультиплексов. До 1 апреля министерство также должно обеспечить финансирование и организацию работ по разработке и согласованию частотных планов в диапазоне 470-694 МГц для двух новых цифровых мультиплексов. Это должно обеспечить трансляцию в РФ десяти программ в более высоком стандарте.