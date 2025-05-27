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Минцифры в 2025-2026 годах подготовит "дорожную карту" освобождения ТВ-частот для 5G

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минцифры в 2025-2026 годах подготовит "дорожную карту" по переводу действующих передатчиков первого и второго мультиплексов цифрового ТВ-вещания из полосы радиочастот 694-790 МГц в полосу радиочастот 470-694 МГц, говорится в утвержденной правительством "дорожной карте" реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

Перевод передатчиков ТВ-вещания в новый диапазон планируется до 2030 года.

Диапазон 694-790 МГц закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в России в "Стратегии отрасли связи до 2035 года" (основным является 4,4-4,99 ГГц). Диапазон 700 МГц использовался для аналогового ТВ-вещания, но после перехода на цифровое ТВ, завершенного в 2019 году, его часть можно освободить. На этот диапазон (так называемый цифровой дивиденд) претендуют сотовые операторы. Однако в 2014 году указом президента было запрещено перераспределять выделенные для эфирного ТВ частоты для иных целей без согласия вещателей, а с последними договориться пока не удалось.

В "дорожной карте", которую предстоит разработать Минцифры с участием заинтересованных организаций, должны быть предусмотрены мероприятия, необходимые для защиты от помех со стороны сетей мобильной связи, препятствующие уверенному приему ТВ-сигнала, а также определены источники и механизмы финансового обеспечения перевода ТВ-передатчиков в новый дипазон.

"Дорожная карта" реализации Стратегии развития отрасли связи также предусматривает выделение диапазона 4,8-4,99 ГГц для сетей связи 5G. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что аукцион по распределению частот в этом диапазоне состоится до конца 2025 года.

Документом также предусмотрено выделение отдельных полос радиочастот для построения технологических сетей LTE и последующих модификаций на площадных и линейно протяженных объектах промышленных предприятий.

Кроме того, согласно документу, в 2025 году должен быть разработан план мероприятий по организации промышленного производства отечественных пользовательских LTE- и 5G-устройств, а также SIM/USIM-карт.

Стратегию развития отрасли связи до 2035 года правительство утвердило в ноябре 2023 года. Разработка стратегии проходила при участии крупнейших операторов связи, отечественных производителей телеком-оборудования, разработчиков программного обеспечения и средств защиты информации, научных и образовательных организаций, отраслевых ассоциаций.

Максут Шадаев LTE 5G Минцифры правительство
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