Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Надолго ли?

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как дальше будут развиваться события? На эту тему наш обозреватель Вячеслав Терехов беседует с кандидатом исторических наук, научным сотрудником центра Ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова Людмилой Самарской и доцентом Центра исследований стран Персидского залива при Катарском университете Николаем Кожановым.

Кто кого "дожимает"?

Корр.: Соглашение между Израилем и ХАМАС о перемирии 15 января было подписано, но уже на следующее утро стало известно, что ХАМАС выразил несогласие с одним из положений, и стороны вновь сели за стол "дожимать" друг друга. Несогласие касалось права наложить "вето" на любую кандидатуру, которую предложит ХАМАС для освобождения из израильских тюрем. В основном речь шла о тех, кто получил пожизненные сроки. В ответ правительство Израиля отказалось начать официальную процедуру подписания текста соглашения.

Судя по израильской прессе, там далеко не все солидарны с президентом страны Ицхаком Герцогом, заявившим, что "соглашение о прекращении огня является "правильным и необходимым шагом".

Однако избранный президент США Трамп уже заявил, что соглашение достигнуто. Накануне он сделал резкое заявление с угрозой в адрес ХАМАС, что если они не подпишут соглашение, то для них начнется "ад на земле". Означает ли, что его признание факта подписания в не меньшей мере касается и Израиля? Кто кого "дожимает"?

А как относятся в политических кругах этой страны к соглашению?

Самарская: По-разному. В коалиции есть существенное несогласие со стороны крайне правых партий, но при этом пока они не угрожают немедленным распадом правительственной коалиции. Впрочем, они также не обещают при неприятии их условий остаться в ней! Они предупреждают, что покинут коалицию в случае, если Израиль не попытается достичь всех заявленных целей боевых действий, в том числе полного уничтожения военных и административных возможностей ХАМАС в Газе. Только это, по их мнению, может ликвидировать угрозу, исходящую оттуда.

Оппозиция оценивает соглашение скорее положительно, поскольку оно позволяет вернуть заложников, по крайней мере их часть на первом этапе, и в перспективе, в случае успешной реализации всех этапов, освободить их всех. В то же время лидеры центристских партий говорят о готовности поддержать правительство, если оно согласится на сделку, даже в том случае, если из него выйдут крайне правые партии.

Корр.: То есть тогда они входят в коалицию и правительство продолжает существовать?

Самарская: Не факт, что они войдут в коалицию, но они могут оказать ему поддержку извне.

Корр.: Требование правых, по-моему, нелогично. Как можно подписать соглашение, но при этом продолжать войну? Правда, сейчас бомбардировки продолжаются, но соглашение, даже если оно будет всеми принято, начнет действовать только с 19 января.

Самарская: Дело в том, что первый этап соглашения не предполагает перманентного прекращения боевых действий, оно предполагает только временное перемирие. И в случае, если стороны не договариваются об условиях реализации второго этапа, боевые действия продолжаются. Первый этап в этом смысле не связывает стороны, и в этом отличие от предыдущих проектов соглашений, когда одним из условий было постоянное прекращение огня. Тогда Израиль не был к этому готов. Он и сейчас, в общем, не готов на это пойти, и поэтому на первом этапе это и не подразумевается. Причем изначально вернут только часть заложников: на первом этапе освобождают не всех, а только 33 человека.

Корр.: Значит, на 42 дня, сколько продолжается первый этап, правые согласны на перемирие, они, естественно, согласны и на получение всех заложников, но после они предлагают продолжить войну до полного уничтожения ХАМАС в Газе? Непонятно.

Самарская: Действительно, не вполне понятно. Но такая опция тоже есть – в случае, если не удастся договориться об условиях, которые устроят обе стороны.

Корр.: Но у сторон сейчас уже есть противоречия. Одни говорят: "мы подписываем, но продолжаем войну", другие – "мы не подписываем, потому что хотим, чтобы Израиль убрал право вето на определение того, каких сидельцев из тюрем они могут выпустить". То есть подписать подписали, но выполнять никто не хочет?

Самарская: Пока остаются вопросы. Сделка должна быть утверждена израильским кабинетом министров и кабинетом безопасности (более узкий состав – ИФ), и большинство там в любом случае будет "за". Но откладывается полное принятие, судя по всему, из-за оставшихся противоречий. Не совсем понятно, каким именно образом они будут разрешены. Возможно, это попытка в последний момент оказать давление. Документ пока под вопросом, но создается впечатление, что он все же скорее будет принят. Хотя уверенности в том, что он будет в полной мере реализован, к сожалению, пока нет.

И все же Бенефициар переговоров – Катар!

Корр.: Трамп дожимает неизвестно кого – то ли ХАМАС, то ли Израиль. Но что происходит в Дохе?

Кожанов: В принципе, Доха пока что находится в выигрыше: ей удалось так или иначе провести очень эффективную попытку по заключению перемирия. Причем получилось провести переговоры вопреки тому давлению, которое оказывалось на Катар. Добавим еще и наличие достаточно тяжелых участников переговоров, не всегда склонных к какой-то конструктивной позиции.

Этот успех и для самого Катара имеет немаловажное значение, так как он сильно выходит за пределы самого конфликта в Газе. То есть, Катар , и это надо иметь в виду, малая страна, которая обеспечивает собственную независимость, собственное выживание не как традиционное большое государство за счет армии, за счет жесткой силы, а именно за счет своих, в том числе, и дипломатических, и посреднических усилий. Для Катара было важно продемонстрировать, что как платформа он сохраняет свою эффективность, а как посредник он может даже гарантировать, например, что в ходе переговоров будет учтена и гуманитарная составляющая.

Внимание Катара – на нового хозяина Белого дома

Для Дохи важен еще и момент, в который произошли нынешние события, а точнее - накануне возвращения Трампа в Белый дом. Дело в том, что среди стран Персидского залива существует такая негласная конкуренция: кто будет фаворитом нового хозяина Белого дома. И Дохе было очень важно выделиться, показать, что в отличие от тех же Объединенных Арабских Эмиратов, которые установили отношения с Израилем, именно Доха может, в определенной степени, повлиять на ситуацию в Газе, и ее дипломаты способны проводить подобные переговоры.

Для Катара это не просто большой успех: он имеет для него по сути международное глобальное значение, как с точки зрения национальной безопасности, так и с точки зрения продолжения отношений с ключевым союзником. Здесь, в странах Залива, несмотря на все сложности американской внешней политики на Ближнем Востоке, конечно ориентируются на Вашингтон как на главного своего партнера, ну и негласно борются за статус "любимой жены", если можно позволить такое сравнение.

Корр.: Но там еще был Египет? Или Египет в меньшей степени принимал участие?

Кожанов: Египет здесь, конечно, тоже играл немалое значение, но все-таки Доха изначально перетягивала на себя "одеяло", потому что там более опытные посредники. Вспомним, Катар был посредником при заключении договора между американцами и тем же "Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), несмотря на все последствия хаотичного вывода американских войск, но вины Дохи в этом, ясно, нет.

Катар известен своими посредническими усилиями в разрешении и урегулировании целого ряда конфликтов. Так что катарские дипломаты обладают значительным опытом, и потому в этих переговорах они вели.

Корр.: Отношения Катара и Израиля не самые хорошие, это сказывалось на обстановке?

Кожанов: Доха выступала в первую очередь как площадка, как посредник, но эта роль в этот раз для нее была очень непростой. Потому что если, допустим, в тех же афганских переговорах вовлеченные стороны более-менее были настроены положительно или нейтрально к Дохе, то здесь была даже психологически другая ситуация. Израильская делегация, участвуя в этих переговорах, знала, что в самом Израиле против Дохи ведется активная кампания: Катар обвиняли во всех грехах, которые связаны с тем, что он приютил у себя ХАМАС. Но почему-то забыли, что это было сделано, опять-таки, по просьбе тех же американцев. Но катарцы, даже несмотря на некоторые угрозы делегаций выйти из переговоров, все равно достойно все это выдержали и, надеюсь, привели к результату.

Корр.: Мы говорили о сложностях с израильской стороной, а с ХАМАСом? Катар полностью владел ситуацией?

Кожанов: Не совсем, далеко не совсем! Не следует преувеличивать рычаги влияния Дохи. Да, Катар приютил у себя политическое крыло ХАМАС. Насколько я понимаю, те же события 7 октября (резня, устроенная боевиками ХАМАСа в Израиле – ИФ) были инициированы боевым крылом, которое Доха не контролирует. И те трагические события стали для нее полным сюрпризом. В Дохе были действительно шокированы тем, что произошло. И, естественно, управлять самим ХАМАСом или тем более напрямую ему указывать, что делать, они не могут.

Хотя они являются важным источником гуманитарной помощи для Газы, а в прошлом даже активно помогали ее восстанавливать. Впрочем, в этот раз, я думаю, торопиться сильно они не будут, а будут смотреть, как будет развиваться ситуация, и действовать поступательно, постепенно. (Добавим, что глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя поблагодарил Россию и другие страны, оказавшие поддержку палестинцам - ИФ).

Эпилог: условия сделки

Документ о перемирии между Израилем и ХАМАС, текст которого опубликован, предусматривает переход к миру в несколько этапов. На первом - израильские войска покинут густонаселенные территории сектора Газа, в том числе сектор, разделяющий северную и южную части. Жители получат возможность вернуться в свои дома. Проверять их на наличие оружия будут представители Катара и Египта.

На этом же этапе израильские войска останутся на полосе между сектором Газа и Египтом, с тем чтобы иметь возможность не допускать контрабанду оружием через границу.

Израиль, за каждого заложника будет освобождать из тюрем от 30 до 50 заключенных палестинцев.

Соглашение предусматривает отправку 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день.

На втором этапе ХАМАС освободит оставшихся заложников и этап должен завершиться полным отводом войск ЦАХАЛ (израильская армия) из сектора Газа.

Израильские войска начнут отход от границы Газы с Египтом и полностью выведут их оттуда на более поздних этапах перемирия.

На третьем этапе, примерно через месяц после вступления в силу соглашения, должно начаться восстановление сектора Газа. Курировать процесс будут Египет, Катар, ООН и другие государства.