Израиль подтвердил договоренность об освобождении первых заложников в воскресенье

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что освобождение первых заложников из сектора Газ, как и планировалось, должно начаться 19 января, несмотря на задержки с принятием соглашения с группировкой ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

По договоренности, в воскресенье ХАМАС должен освободить трех заложниц.

Имена 33 заложников, которых группировка согласилась отпустить в течение первой фазы перемирия, публикуют израильские СМИ.

Соглашение о перемирии с ХАМАС вступит в силу после того как его одобрят военно-политический кабинет и кабинет министров Израиля. Заседание военно-политического кабинета уже началось, однако заседание полного состава кабмина, который утвердит соглашение, ожидается не ранее субботы вечера. В связи с этим в Израиле звучало беспокойство, что вступление соглашения в силу и, соответственно, освобождение заложников может затянуться.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен Гвир, возглавляющий ультраправую партию "Оцма Йехудит", пригрозил, что она покинет правящую коалицию, если кабмин одобрит соглашение о перемирии. В то же время он заверил, что "Оцма Йехудит" предложит вернуться в правительство, если израильские военные, после освобождения заложников, продолжат операцию против ХАМАС.

"Мы не будем свергать правительство, и мы будем поддерживать его со стороны, но мы не будем партнерами по пораженческому соглашению", - пообещал министр.

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии, которое должно вступить в силу 19 января. Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.