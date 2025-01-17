Путин и Пашинян обсудили углубление взаимодействия, в том числе в сфере энергетики

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

"В продолжение проведенного в декабре 2024 г. заседания Высшего Евразийского экономического совета - обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики. Констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕврАзЭС, в том числе для экономики Армении", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. "Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", - информирует пресс-служба .