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Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

Кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз.

В одобренном документе говорится, что Армения "объявляет о начале процесса по членству" в Европейском союзе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

"На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, мы должны обсудить с ЕС "дорожную карту", мы должны разработать эту карту", - сказал Пашинян.

Армения ЕС Никол Пашинян
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