Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам в РФ продлили до 2026 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило право бесплатного проезда по платным федеральным автотрассам для электромобилей российского производства до конца 2025 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Эксперимент, стартовавший в РФ 1 марта 2023 года, проводится в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ до 2030 года и стратегической инициативы "Электроавтомобиль и водородный автомобиль". Механизм предоставления льготы подготовлен Минэкономразвития России совместно с госкомпанией "Автодор". Воспользоваться льготой могут как физические, так и юридические лица. На конец 2024 года это сделали более 10,6 тыс. человек. Всего по платным трассам за время эксперимента совершено свыше 1,1 млн бесплатных проездов.

"Согласно данным Минэкономразвития, количество электромобилей, зарегистрированных в стране, уже превысило 60 тыс. единиц. Это говорит о росте интереса российских автолюбителей к современным технологиям. Кроме того, правительством внедряются стимулирующие меры: субсидирование на приобретение, льготы по транспортному налогу, парковкам. Идет активное расширение сети электрозарядных станций", - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития РФ Михаила Каминского.

Право бесплатного проезда по платным трассам распространяется на электромобили производства липецкого "Моторинвеста" (бренд Evolute), "Москвича", компании "ЭМ-Рус", а также на модели "Газель e-NN", "Газель e-City" от Нижегородского автомобильного завода, автовазовские Lada e-Largus, Lada Ellada, а также "Амберавто А5" сборки калининградского "Автотора".

В список для бесплатного проезда входят дороги М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток", Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

Концепция по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ была утверждена правительством в 2021 году. Она предполагает, что к 2030 году объем выпуска электромобилей достигнет 10% ежегодного объема выпуска автомобилей в стране. К тому времени также планируется ввести в эксплуатацию более 25 тыс. быстрых зарядных станций. В 2022-2024 годах, по данным министерства, в стране было произведено свыше 13 тыс. электромобилей и введено в эксплуатацию больше 2,2 тыс. быстрых зарядных станций в пилотных регионах.