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"Автодор" в 2025 году направит на проектирование рекордные 15 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" в 2025 году планирует сосредоточиться на проектировании перспективных дорожных объектов, направит на эти цели рекордные 15 млрд рублей, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко на пленарной сессии "Инфраструктурные инициативы бизнеса".

"В этом году мы будем вкладывать, наверное, рекордные за эти последние годы средства в проектирование. Уже некоторые процедуры мы запустили. На сегодняшний день объектов "на полке", которые нужно запускать, не так много оказалось. Понятно, что нужно сохранять то, что имеем. Но и готовиться нужно, безусловно, чтобы у нас были перспективы. Только на этот год там у нас 15 млрд рублей (заложено на проектирование - ИФ). Это юг страны, это Санкт-Петербург, много небольших развязок в московском регионе, в центральной России", - сказал Петушенко.

Как уточнили в пресс-службе госкомпании, речь идет, в частности, о выполнении проектно-изыскательских работ (ПИР) по этапам М-4 "Дон" - Сочи, а также по объектам КАД-2 в Петербурге, обходу Орехово-Зуева в Подмосковье, юго-западному обходу Краснодара. Реализация этих проектов в будущем рассматривается с привлечением финансирования из внебюджетных источников.

"Период сложный. Проекты ГЧП идут сложнее, чем они раньше шли. Мы с одним проектом там уже "воюем" год, наверное. Никак его протолкнуть в хорошем смысле не получается. Потому что понятно, что сегодня рисков много. Не могу сказать, что боязнь, но неопределенность заставляет всех более серьезно относиться к проектам. Тем более не так много проектов, где высокая интенсивность (автотрафика - ИФ) и можно зарабатывать", - сказал Петушенко, комментируя текущую ситуацию на инфраструктурном рынке.

Он добавил, что перспективные инфраструктурные проекты обсуждались накануне с курирующим строительный сектор вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Вячеслав Петушенко Автодор Петербург Подмосковье Сочи Марат Хуснуллин
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