Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Режим "Ковер" введен в международном аэропорту "Владикавказ" в Северной Осетии из-за угрозы беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меняйло в соцсети.

Он пояснил, что аэропорт закрыт на прием и отправку воздушных судов.

"В республике объявлен режим беспилотной опасности. Продолжает круглосуточно работать оперативный штаб", - сказал Меняйло.

По его словам, все силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

Аэропорт "Владикавказ" - единственный аэропорт в Северной Осетии. В 2023 году аэропорт обслужил 916 552 человека, что на 15% больше, чем годом ранее.