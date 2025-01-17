Поиск

Аэропорт Владикавказа открыт после прекращения опасности атаки БПЛА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов после отбоя опасности атаки беспилотников, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в соцсети.

"Отбой беспилотной опасности. Режим "Ковер" также снят - аэропорт работает по обычному графику", - отметил Меняйло.

Ранее он сообщил о закрытии аэропорта "Владикавказ" для приема и отправки самолетов из-за опасности атаки беспилотников.

Сергей Меняйло Владикавказ Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Режим "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа из-за угрозы БПЛА

Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Сбербанк хочет взыскать с Блиновской более 7 млн рублей долга по кредиту

Военные сообщили об освобождении четырех курских населенных пунктов в январе

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Отстраненный владелец "Главпродукта" подал три иска в Арбитражный суд Москвы

Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии

Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Надолго ли?

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Надолго ли?

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2115 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе253 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });