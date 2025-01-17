Аэропорт Владикавказа открыт после прекращения опасности атаки БПЛА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов после отбоя опасности атаки беспилотников, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в соцсети.

"Отбой беспилотной опасности. Режим "Ковер" также снят - аэропорт работает по обычному графику", - отметил Меняйло.

Ранее он сообщил о закрытии аэропорта "Владикавказ" для приема и отправки самолетов из-за опасности атаки беспилотников.