Минобороны РФ заявило о взятии Славянки в ДНР

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю в зоне специальной военной операции взяли под контроль восемь населенных пунктов, в том числе село Славянка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, под контроль российской армии также перешли населенные пункты Калиново в Харьковской области, Терны, Янтарное и Нескучное в ДНР.

Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери украинских сил за неделю на данном направлении составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, 29 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Группировкой "Восток" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

"Противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер Stryker производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов", - заявили военные.

В министерстве сообщили, что подразделения "Южной" группировки за неделю нанесли удары по формированиям шести механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За данный период ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии и семь складов боеприпасов, заявили в ведомстве.

Там сообщили, что группировка "Запад" нанесла удары по личному составу и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

"Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть бронетранспортеров М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства. Уничтожены 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады Нацгвардии и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - сказали в ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны", - заявили в министерстве обороны.

Там добавили, что в течение недели на харьковском направлении нанесены удары по подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

"В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Уничтожены 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства", - сообщили военные.