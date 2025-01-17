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Путин надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС будет способствовать стабилизации обстановки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС будет способствовать долгосрочной стабилизации обстановки в секторе Газа и улучшению гуманитарной ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Затронули проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключенные", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Путин подчеркнул, что с достижением соглашения "открывается возможность для существенного увеличения объемов поставляемого в Газу продовольствия, топлива и медикаментов".

"Все это, надеемся, будет содействовать облегчению гуманитарной ситуации и долгосрочной стабилизации в секторе", - добавил он.

В свою очередь Пезешкиан выразил надежду на то, что прекращение огня в секторе Газа на самом деле будет реализовано.

"Что касается авиаударов, мы, я думаю, что сошлись в этом мнении, что мы призываем и подчеркиваем важность воздержания от подобных ударов. Мы надеемся, что прекращение огня в секторе Газа на самом деле будет реализовано", - сказал президент Ирана.

Владимир Путин ХАМАС Израиль
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