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Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения по Газе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о подписании в Дохе соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает Jerusalem Post.

Согласно заявлению, Нетаньяху был проинформирован о соглашении и получил указание созвать кабинет министров по вопросам политики и безопасности, после чего провести заседание правительства для утверждения сделки.

Семьи оставшихся 98 заложников также были проинформированы о подписании соглашения.

Премьер-министр Израиля поручил властям совместно работать над подготовкой к приему пленных, которые будут освобождены в рамках сделки.

"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - добавляет офис Нетаньяху.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил о подписании соглашения о сделке между Израилем и ХАМАС.

Уточнялось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в пятницу утром для голосования по сделке. В полном составе кабинет министров соберется для голосования в субботу вечером.

В свою очередь, помощник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил порталу, что из-за этого графика прекращение огня и освобождение заложников будут отложены с воскресенья примерно на полдень понедельника.

В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС согласились заключить перемирие перемирии, которое должно вступить в силу 19 января. Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Израиль Биньямин Нетаньяху ХАМАС сектор Газа соглашение
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