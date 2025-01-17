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Для аттестата после 9-го класса в пяти регионах предложили экзамены лишь по двум предметам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Госдуму в пятницу внесен проект закона об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9) и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия - Алания.

Авторами проекта закона (№820310-8), размещенного в пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы, выступила большая группа депутатов от всех пяти думских фракций, в частности, вице-спикеры Петр Толстой и Виктория Абрамченко.

В соответствии с нормами законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам – "Русский язык" и "Математика", а не по четырем, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Законопроектом также предлагается апробировать новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) за счет средств региональных и местных бюджетов.

Полномочием по установлению такого порядка наделяются органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования. Они установят особенности учета результатов ГИА-9 и вступительных испытаний, принимая во внимание необходимость обеспечения прав поступающих в образовательные организации в родном регионе.

Законопроектом предлагается определять отдельно количество бюджетных мест в образовательных организациях СПО для лиц, завершивших обучение на территории субъекта, и отдельно для лиц, прибывших из других субъектов, чем гарантируется поступление на бюджет абитуриентов в своем родном регионе.

Исходя из изложенного, нормы законопроекта создадут правовую основу для реализации в 2025 году пилотного проекта, позволяющего учесть при поступлении обучающихся в 10-й класс и в образовательные организации СПО потребности как самих обучающихся, так и регионов с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе, говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан в целях реализации поручения комитету Госдумы по просвещению совместно с Рособрнадзором проработать механизм совершенствования нормативного правового регулирования системы ГИА-9.

Апробация предлагаемой модели сдачи ГИА-9 и последующего зачисления на обучение в 10-й класс и образовательные организации СПО в отдельных субъектах РФ позволит оценить её эффективность и даст возможность последующей корректировки законодательства без создания рисков нарушения последовательности и системности принимаемых решений, уточняется в пояснительной записке.

Развитие системы СПО, повышение престижа рабочих профессий и спроса на получение среднего профессионального образования обозначили необходимость совершенствования ГИА-9 и порядка зачисления на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования, указывается в пояснительной записке к проекту закона.

В ней отмечается, что целью реализации такого совершенствования является существенное расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования.

Предполагается, что нормы закона вступят в силу со дня его официального опубликования и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Госдума
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