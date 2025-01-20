Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рособрнадзор поддержал законопроект об экспериментальной сдаче Основного госэкзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике в пяти субъектах России, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор последние годы говорит о необходимости модернизации проведения ГИА-9 (государственная итоговая аттестация - ИФ) и необходимости учета результатов экзаменов при приеме в 10 классы и СПО. Таким образом, Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

Законопроект предусматривает достаточно большую самостоятельность регионов, потому что в каждом субъекте России ситуация складывается по-разному, в том числе в части потребности на рынке труда, отметили в пресс-службе.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об обязательной сдаче после 9-го класса в 2025 году только двух предметов: русского языка и математики в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия - Алания.

"При этом обращаем внимание, что для зачисления в десятый класс и для приема в СПО законопроектом предусмотрены различающиеся требования. Таким образом, будущему выпускнику нужно заранее обдумать, какую дальнейшую образовательную траекторию он для себя видит как наиболее желаемую", - добавили в Рособрнадзоре.