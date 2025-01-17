Россия прекращает применение меморандумов о японских центрах по содействию реформам в РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия прекращает применение двусторонних российско-японских документов о деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 15 января размещено в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Японии о создании и деятельности на территории Российской Федерации японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам, подписанного в г. Токио 5 сентября 2000 г., и Меморандума между правительством Российской Федерации и правительством Японии о деятельности на территории Российской Федерации Японского центра по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам, подписанного в г. Владивостоке 29 июня 2003 г.", - гласит распоряжение.

Согласно документу, МИД России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.