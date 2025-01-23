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Судьбу японских центров в России по помощи реформам решат российские чиновники

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Условия дальнейшей работы японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам определят российские компетентные ведомства, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Что касается будущего самих японских центров, которые являются российскими юридическими лицами полностью финансируемыми правительством Японии и работающими под контролем японского правительства, то их деятельность теперь находится вне рамок двусторонних межправдоговоренностей. И дальнейшие правовые условия их функционирования, их статус, прежде всего, финансирование из-за рубежа, очевидно должны быть квалифицированы российскими профильными ведомствами", - сказала она.

"Кроме того, японская сторона также вправе принять решение о закрытии центров естественно с соблюдением требований российского законодательства", - сказала Захарова.

Москва прекратила применение двусторонних российско-японских документов о деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Такое распоряжение правительства России от 15 января было официально опубликовано 17 января.

Мария Захарова МИД Япония
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