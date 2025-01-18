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Федеральная трасса перекрыта в Приангарье из-за ДТП с тремя грузовиками

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Три грузовых автомобиля столкнулись и загорелись в субботу днем на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Тайшетском районе Иркутской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Есть погибшие. В настоящее время на месте работают сотрудники спецслужб. Движение на федеральной дороге перекрыто. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, дорожная авария произошла около 15:00 (10:00 по Москве) на 1258-м километре трассы "Сибирь" недалеко от поселка Алзамай соседнего Нижнеудинского района.

Иркутская область Р-255 Сибирь
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