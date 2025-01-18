Два человека погибли в ДТП с тремя грузовиками в Приангарье

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате столкновения и возгорания трех грузовых автомобилей в субботу днем на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"К сожалению, два водителя погибли. Еще один - передан врачам", - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидируют возгорание машин. На месте работают 12 человек и четыре единицы техники.

Региональная Госавтоинспекция ранее сообщала, что автоавария произошла около 15:00 (10:00 по Москве) на 1258-м километре федеральной трассы "Сибирь".