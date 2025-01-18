Третьяковка, Русский музей и Эрмитаж стали самыми посещаемыми музеями в каникулы

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более 1,6 млн человек посетили федеральные музеи в новогодние праздники, самыми популярными стали Третьяковская галерея, Русский музей и Государственный Эрмитаж, сообщила в субботу глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"С 29 декабря по 8 января федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, посетили 1 601 891 человек — на 600 тысяч больше, чем в прошлом году", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что самыми популярными музеями стали Третьяковская галерея (146 609 человек), Русский музей (140 011 человек) и Эрмитаж (118 931 человек).

Помимо этого, среди лидеров по посещаемости - Царское Село (108 611 человек), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (91 714 человек), Музей-заповедник "Павловск" (87 761 человек), Новгородский музей-заповедник (80 338 человек), Исторический музей (73 982 человек), Музей Мирового океана (58 394 человек) и Музеи Московского Кремля (53 912 человек)