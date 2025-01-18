Теплоснабжение домов Таганрога восстанавливают после аварии на котельной

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Специалисты устранили аварию на одной из котельных в Таганроге (Ростовская область), из-за которой в субботу без тепла остались более ста жилых домов, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"Работы на котельной (...) завершены. Специалисты МУП "Городское хозяйство" выполнили необходимый ремонт. Идет заполнение системы. В течение ближайших двух часов тепло вернется в дома жителей города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварийной ситуации на объекте теплоснабжения без ресурса осталось около 8 тыс. жителей города, или 118 жилых домов.