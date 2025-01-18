Около 8 тыс. жителей Таганрога остались без тепла из-за коммунальной аварии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Аварию на одной из котельных ликвидируют в Таганроге (Ростовская область), без тепла в настоящее время находятся более 110 жилых домов, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"В настоящее время производится ремонт котла на котельной (...). Также специалисты заменят задвижку диаметром 200 мм. На данный момент без отопления остаются 118 жилых домов. Это около восьми тысяч жителей Таганрога", - говорится в сообщении.

По информации администрации, работы планируют завершить до 16:00.