Россия и ОАЭ согласовали проект налогового соглашения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия и ОАЭ завершили переговоры и парафировали проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращения уклонения от уплаты налогов, сообщает российский Минфин.

С российской стороны документ парафировал статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, со стороны ОАЭ - заместитель министра финансов Юнис Хаджи Аль Хури.

Новое соглашение будет охватывать помимо государственных компаний и структур также частный бизнес и физических лиц.

"Мы провели несколько раундов переговоров с партнерами из Арабских эмиратов и достигли договоренностей по условиям соглашения, которые устраивают обе стороны и будут стимулировать рост экономического сотрудничества между нашими странами", - сказал Сазанов.

Стороны договорились о скорейшем выходе на подписание соглашения, а также заверили друг друга, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года.

Минфин не уточнил параметры достигнутых договоренностей.

Ранее Сазанов сообщал, что Россия продолжает переговоры с ОАЭ по подписанию соглашения об избежании двойного налогообложения, обсуждает условия и ожидает выхода на решения в 2025 году.

О возможном начале переговорного процесса по новому соглашению замминистра финансов сообщал в конце 2022 года.

Между РФ и ОАЭ действует соглашение о налогообложении дохода от инвестиций, подписанное в 2011 году. Необходимость такого соглашения объяснялась тем, что инвестфонды и банки в ОАЭ, принадлежащие государству, проявляли интерес к капиталовложению в российскую экономику, но практически отсутствие в стране налогообложения прибыли организаций и доходов физлиц, делало невозможным заключение типового соглашения об избежании двойного налогообложения.

ОАЭ ввели налог на прибыль организаций в июне 2023 года.