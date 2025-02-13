Мишустин распорядился подписать налоговое соглашение с ОАЭ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Минфину РФ поручено подписать его от имени правительства по итогам переговоров с эмиратской стороной.

В распоряжении правительства РФ отмечается, что в проект соглашения могут быть внесены изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее Россия и ОАЭ парафировали проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения. Оно охватывает помимо госкомпаний и структур также частный бизнес и физлиц. Стороны договорились о скорейшем выходе на подписание соглашения, а также заверили друг друга, что будут предприняты все возможные усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 1 января 2026 года.

В соответствии с проектом соглашения его положения распространяются на подоходный и корпоративный налоги в ОАЭ, а также налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций, налог на имущество физлиц в РФ. В целом положения соглашения соответствуют типовым подходам к международным налоговым договорам, которых Россия придерживается на современном этапе.