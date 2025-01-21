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Минздрав сообщил об увеличении числа случаев гриппа и ОРВИ в России

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В РФ фиксируется увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, в дальнейшем прогнозируется рост показателей заболеваемости, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"В настоящее время в Российской Федерации отмечается закономерное увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, однако показатели заболеваемости ниже эпидемического порога, хотя прогнозируется их рост", - сказал Чуланов во вторник.

По его словам, в январе 2025 года увеличилась доля заболеваний, вызванных преимущественно вирусами гриппа А(H1N1) pdm09 и В, вклад вирусов гриппа A(H3N2) незначителен.

Специалист отметил, что, если не удалось избежать заболевания ОРВИ, необходимо создать оптимальные условия для работы иммунной системы и организма, крайне не рекомендуется переносить ОРВИ на ногах.

"Инфекция, которую человек переносит на ногах, представляет опасность не только для заболевшего, но и для окружающих", - напомнил Чуланов.

Также инфекционист добавил, что в среднем заболевший может заразить до 22 человек, в зависимости от возбудителя болезни.

По словам специалиста, первые три дня болезни человек должен соблюдать постельный режим. Физические и умственные нагрузки противопоказаны. В таких условиях в большинстве случаев на четвертый день болезнь начнёт отступать. Если пренебречь должным лечением и постельным режимом, болезнь может привести к опасным последствиям.

Минздрав Владимир Чуланов
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