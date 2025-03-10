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Инфекционист сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России фиксируется рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ; среди заболевших гриппом преобладают те, кто не привился, сообщил журналистам главный внештатный специалист России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

"В настоящее время в России наблюдается подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Наиболее выраженный рост показателей регистрируется в европейской части России и на Урале", - сказал он.

По его словам, рост заболеваемости обусловлен эпидемиологическими особенностями - для гриппа и других ОРВИ характерны высокие показатели заболеваемости именно в это время года. При этом среди заболевших с лабораторно подтвержденным гриппом значительно преобладают лица, не прошедшие вакцинацию, констатировал он.

Владимир Чуланов Урал
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