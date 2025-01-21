Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах двух городов, сообщили в телеграм-канале представителя Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропортов Казань и Ульяновск", - говорится в сообщении.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы, отметили в Росавиации.