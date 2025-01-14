Аэропорт Нижнекамска вслед за Казанью приостановил прием и отправку рейсов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского Нижнекамска (международный аэропорт "Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") по распоряжению Росавиации утром во вторник приостановил прием и отправку воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 14 января органами управления воздушным движением на работу аэропорта Нижнекамск ("Бегишево") введены временные ограничения. (Аэропорт - ИФ) временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 8:30 мск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром во вторник Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах нескольких российских городов, в том числе в Казани.