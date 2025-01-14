Поиск

Аэропорт Нижнекамска вслед за Казанью приостановил прием и отправку рейсов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского Нижнекамска (международный аэропорт "Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") по распоряжению Росавиации утром во вторник приостановил прием и отправку воздушных судов, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 14 января органами управления воздушным движением на работу аэропорта Нижнекамск ("Бегишево") введены временные ограничения. (Аэропорт - ИФ) временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 8:30 мск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром во вторник Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах нескольких российских городов, в том числе в Казани.

Нижнекамск Казань Татарстан Росавиация КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Совкомфлот" сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций против судов

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 159 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Около 159 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Два предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения при атаке дронов

Газовая цистерна загорелась в пригороде Казани после атаки дрона

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова

ПВО уничтожила 14 беспилотников в Ростовской области

Над Тульской областью сбито 16 дронов

Саратовский Энгельс подвергся атаке БПЛА, повреждено промпредприятие

Что произошло за день: понедельник, 13 января

На азовском побережье Запорожской области собрали 14 т загрязненного мазутом песка

На азовском побережье Запорожской области собрали 14 т загрязненного мазутом песка
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2095 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе231 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });