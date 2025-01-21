Два человека получили ранения при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори - Черемошное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник.

"Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ, где им оказали первую медицинскую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что для продолжения лечения бригады скорой транспортируют их в городскую больницу №2 Белгорода.