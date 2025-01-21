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Белгородский губернатор сообщил о новых атаках БПЛА в регионе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых воздушных атаках ВСУ на регион.

"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - написал он в Telegram.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько вражеских беспилотников. В результате падения обломков в поселке Дубовое загорелись кровля жилого дома и на территории второго домовладения - гараж. Оба возгорания ликвидированы. Кроме того, в поселке повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта. В селе Таврово пробита стена частного домовладения", - уточнил Гладков.

Еще два беспилотника атаковали Шебекинский округ.

"В городе Шебекино системой РЭБ беспилотник был подавлен, вследствие его падения с последующей детонацией повреждены кровля МКД и остекление балкона одной из квартир. В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы двух частных домов", - написал глава региона.

Ранее в этот день он сообщил об атаках дронов в селе Ясные Зори Белгородского района и селе Борисовка Волоконовского района, также были обстреляны со стороны Украины город Шебекино и хутор Балки Шебекинского округа. Обошлось без пострадавших. До полудня Гладков сообщал об артобстреле Шебекина, который также обошелся без пострадавших. В городе горела крыша одного дома, еще десять частных домов получили повреждения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Борисовка Шебекинский округ Белгородский район Белгородская область
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