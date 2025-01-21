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Научно-экспертный совет Совбеза России будет оперативно реагировать на кризисные задачи

Шойгу предложил создать в совете десять тематических комитетов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Научно-экспертный совет Совета безопасности России будет работать в режиме быстрого реагирования на возникающие кризисные задачи, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на первом совещании членов президиума этого совета.

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"В условиях динамично меняющейся международной обстановки и ситуации в нашей стране многократно возрастает необходимость оперативного реагирования на внешние и внутренние угрозы национальной безопасности. Поэтому работа научно-экспертного совета должна строиться не от заседания к заседанию, а как постоянно действующего органа, обеспечивающего режим быстрого реагирования на возникающие кризисные задачи, оперативную экспертную оценку ситуации и подготовку предложений Совету безопасности по защите интересов России", - сказал он.

Шойгу предложил создать десять тематических комитетов, в соответствии с основными направлениями деятельности Совбеза. Их работу будут организовывать руководители комитетов в плотном взаимодействии с помощниками секретаря СБ, сообщил он.

"Для проработки кризисных задач необходимо обеспечить возможность создавать временные рабочие группы из числа членов комитетов, а также привлекать экспертов, не входящих в состав научно-экспертного совета", - сказал Шойгу.

По его словам, ближайшей задачей президиума научно-экспертного совета станет подбор кандидатов в состав комитетов.

Сергей Шойгу Совбез
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