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Путин образовал Научно-экспертный совет безопасности России во главе с Шойгу

Этим же указом он упразднил Научный совет при Совбезе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом образовал Научно-экспертный совет безопасности России.

В соответствии с указом председателем Научно-экспертного совета стал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Также указ утверждает персональный состав Научно-экспертного совета во главе с секретарем Совбеза.

Этим же документом упраздняется Научный совет при Совете безопасности.

Указ подписан в целях повышения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совета безопасности и его рабочих органов.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Сергей Шойгу Совбез
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