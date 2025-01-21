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Около 1,5 тыс. НКО получат президентские гранты на сумму более 4,7 млрд рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Определены победители первого в 2025 году конкурса Фонда президентских грантов - ими стали около 1,5 тыс. некоммерческих организаций (НКО); они получат гранты на сумму свыше 4,7 млрд рублей, сообщили в фонде.

"По решению Координационного комитета гранты президента РФ на общую сумму 4 млрд 735 млн рублей выделены 1 497 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы фонда во вторник.

Отмечается, что в этот раз на гранты главы государства претендовали 9 883 инициативы.

В фонде сообщили, что 239 проектов, тематически связанных с объявленным президентом Годом защитника Отечества, получат поддержку на общую сумму 804 млн рублей. Инициативы направлены на оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества. В числе этих проектов 97 инициатив посвящены 80-летию Великой Победы. На их реализацию выделяется 298 млн рублей.

Также Координационным комитетом принято решение о софинансировании поддержки НКО на региональном уровне. 2,2 млрд рублей будут направлены 84 субъектам на проведение их конкурсов. Такое количество регионов впервые участвует в механизме софинансирования. Сами эти 84 субъекта предусмотрели в своих бюджетах 3,8 млрд рублей. Впервые в этом году в механизме софинансирования участвуют Луганская народная республика и Запорожская область - теперь их НКО смогут претендовать и на региональную поддержку, которая будет организована по модели Фонда президентских грантов. В ЛНР с учетом средств фонда объем поддержки НКО составит 20 млн рублей, в Запорожской области - 23 млн рублей.

Таким образом, по итогам конкурсов в этих 84 регионах в текущем году НКО получат на реализацию своих инициатив 6 млрд рублей. Это вдвое больше, чем четыре года назад, когда механизм софинансирования только стартовал, сообщили в фонде.

В сообщении отмечается, что 3 февраля стартует следующий конкурс Фонда президентских грантов, второй в 2025 году.

ЛНР Запорожская область Фонд президентских грантов
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