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Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году в России Года защитника Отечества.

"В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Председателем оргкомитета по проведению Года защитника Отечества Путин назначил руководителя администрации президента Антона Вайно.

Владимир Путин Антон Вайно
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