Путин назвал Си Цзиньпину целью урегулирования конфликта на Украине долгосрочный мир

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что целью украинского урегулирования должно стать не краткосрочное прекращение огня, а долгосрочный мир на основе интересов России, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня: целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", - сказал он журналистам по итогам разговора Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи.