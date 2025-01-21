Поиск

Путин назвал Си Цзиньпину целью урегулирования конфликта на Украине долгосрочный мир

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что целью украинского урегулирования должно стать не краткосрочное прекращение огня, а долгосрочный мир на основе интересов России, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня: целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", - сказал он журналистам по итогам разговора Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи.

Владимир Путин Си Цзиньпин КНР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине

Председатель КНР проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

В "Ведомостях" в феврале сменится гендиректор

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

Путин в беседе с Си Цзиньпином напомнил, что РФ заняла первое место по поставкам газа в КНР

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе270 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5736 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });