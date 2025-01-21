Си Цзиньпин заявил о готовности вывести отношения с РФ на новую высоту в 2025 г.

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Китай намерен вывести свои отношения с РФ на новый уровень в 2025 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В новом году готов вместе с вами вывести российско-китайские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношении", - сказал он на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи.

По словам китайского лидера, "китайско-российские отношения, стержнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдная выгода, приобретают все новую жизненную силу".