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Завершена откачка мазута из первого танка "Волгонефти-239"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Завершена откачка мазута из первого танка судна "Волгонефть-239", потерпевшего в декабре крушение в Керченском проливе и севшего на мель около берега, началась откачка из второго танка, сообщает оперативный штаб Кубани.

"21 января завершили откачку первого из 4 танков с мазутом, приступили ко второму", - говорится в сообщении.

"Территорию вокруг кормы танкера постоянно мониторят. Участки, где появляются маслянистые пятна или дрейфующие на поверхности воды фракции мазута – обрабатывают биосорбентом. Это порошок из торфа и биопрепарата, который впитывает нефтепродукты, а затем разлагается без вреда для экологии. Параллельно откачивают мазут из танкера - битумовозы приходят партиями, один за другим", - отмечает оперативный штаб.

Согласно сообщению, катер Морспасслужбы продолжает обрабатывать сорбентом поверхность воды близ кормы танкера для ликвидации загрязнения.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Краснодарский край Кубань
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