Что случилось этой ночью: среда, 22 января

Трамп собирается поговорить с Путиным, Орбан призывает снять санкции с РФ, из первого танка "Волгонефти-239" откачали весь мазут

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп собирается "довольно скоро" поговорить с Путиным. Кроме этого, он заявил, что не исключает введение санкций против Москвы.

- Венгерский премьер призвал ЕС пересмотреть политику санкций в отношении РФ. Он считает, что эти меры не привели к поставленным целям.

- Президент США подтвердил, что намерен повысить пошлины на товары из Канады, Мексики и КНР. Он также сообщил о возможном повышении тарифов на европейские товары

- Завершена откачка мазута из первого танка "Волгонефти-239". Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.