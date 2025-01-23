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Косачев заявил о сожалении и тревоге из-за слов Трампа по украинской тематике

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев дал низкую оценку высказываниям президента США Дональда Трампа по украинской тематике.

"Вчерашний комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, при отсутствии каких-либо посылов к Украине подтверждает, что уровень его понимания причин нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй Мировой войны. То есть - ниже плинтуса", - написал Косачев в своём Telegram-канале.

По его словам, это "не может не вызывать сожаления и тревоги".

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что украинский конфликт может завершиться "легким или сложным путем". Он сказал о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

"Если мы не заключим соглашение, и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент.

При этом он заверил, что не стремится навредить России. "Я не собираюсь вредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил Трамп.

Дональд Трамп Константин Косачев США Украина
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