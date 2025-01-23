Поиск

В Кремле не увидели новизны в угрозах Трампа

В Кремле не увидели новизны в угрозах Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Кремле не видят новизны в угрозах президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если не удастся достичь сделки по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую свою итерацию президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства", - сказал он, комментируя угрозы Трампа ввести новые санкции и тарифы в отношении РФ, если не будет достигнута сделка по Украине.

"Мы очень внимательно наблюдаем за всей риторикой, за всеми заявлениями, мы тщательно фиксируем все нюансы", - добавил представитель Кремля.

В миреГоссекретарь США призвал вернуться к прагматизму для решения конфликта на УкраинеЧитать подробнее

При этом он подтвердил, что Россия остается готовой к равноправному и уважительному диалогу с США.

"Этот диалог имел место между двумя президентами в бытность первого президентства Трампа. Ждем сигналов, которых пока не поступало", - добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что украинский конфликт может завершиться "легким или сложным путем". Он сказал о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент.

При этом он заверил, что не стремится навредить России. "Я не собираюсь вредить России. Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил Трамп.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автодилеры ждут падения продаж новых легковых авто и LCV в РФ в 2025 г. на 15-25%

Автодилеры ждут падения продаж новых легковых авто и LCV в РФ в 2025 г. на 15-25%

Экс-депутат Госдумы Глущенко осужден по делу об убийствах на Кипре в 2004 году

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В "Ленкоме Марка Захарова" ввели должности президента и худрука

Военная операция на Украине

Принято решение об отселении жителей Терезовки Шебекинского округа

Что произошло за день: среда, 22 января

В России в 2025 году площади под картофелем увеличат на 2,3%

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе278 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5743 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });