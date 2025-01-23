Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, планируется рассчитывать из прожиточного минимума по региону, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Решение позволит в разы увеличить размер пособия, отметили в пресс-службе. Сейчас в учебном заведении пособие по беременности и родам устанавливается в размере стипендии - за полный месяц декрета. Размер стипендии в российских вузах составляет в среднем 2-5 тыс. рублей.

На 2025 год величина прожиточного минимума в целом по РФ для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей. "Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток составит 90 202 рубля", - сообщили в Минтруда.

Там добавили, что в зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 867 руб. в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 руб. в Чукотском автономном округе.

По предварительной оценке Минтруда, изменения затронут порядка 7 тыс. человек ежегодно.

Изменения, которые планируется внести в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", разработаны Минтрудом и представлены на общественное обсуждение.

"Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Оператором пособий предлагается определить Социальный Фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки", - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого цитирует пресс-служба министерства.