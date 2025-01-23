Поиск

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, планируется рассчитывать из прожиточного минимума по региону, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Решение позволит в разы увеличить размер пособия, отметили в пресс-службе. Сейчас в учебном заведении пособие по беременности и родам устанавливается в размере стипендии - за полный месяц декрета. Размер стипендии в российских вузах составляет в среднем 2-5 тыс. рублей.

На 2025 год величина прожиточного минимума в целом по РФ для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей. "Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток составит 90 202 рубля", - сообщили в Минтруда.

Там добавили, что в зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 867 руб. в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 руб. в Чукотском автономном округе.

По предварительной оценке Минтруда, изменения затронут порядка 7 тыс. человек ежегодно.

Изменения, которые планируется внести в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", разработаны Минтрудом и представлены на общественное обсуждение.

"Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Оператором пособий предлагается определить Социальный Фонд России как единое окно назначения федеральных мер социальной поддержки", - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В "Ленкоме Марка Захарова" ввели должности президента и худрука

Военная операция на Украине

Принято решение об отселении жителей Терезовки Шебекинского округа

Что произошло за день: среда, 22 января

В России в 2025 году площади под картофелем увеличат на 2,3%

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Трамп призвал РФ немедленно заключить соглашение по Украине

Миноритарий попросил суд отменить решение о допэмиссии акций Тульского оружейного завода

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

В Совфеде не получали запрос о лишении неприкосновенности сенатора Голубева

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 50% мазута откачано из танкера "Волгонефть 239"

Более 50% мазута откачано из танкера "Волгонефть 239"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5742 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе277 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });