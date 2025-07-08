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Закон об увеличении пособия беременным студенткам принят в III чтении

Пособие увеличат до прожиточного минимума с 1 сентября

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении до прожиточного минимума пособия беременным, которые проходят обучение в вузах и учреждениях профобразования.

"Проект федерального закона (...) разработан с целью увеличения размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (обучающиеся женщины)", - говорилось в пояснительной записке к документу.

Сейчас пособие по беременности и родам для этой категории женщин составляет около 2-5 тысяч рублей в месяц, всего же они получают от 9333 рублей до 23333 рублей.

Законопроект увеличит пособие до размера прожиточного минимума (сейчас это 19329 рублей в месяц).

"Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90202 рубля (19329/30 дней* 140 дней отпуска по беременности и родам), что потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Принимая во внимание социальную направленность проектируемых изменений, вступление в силу федерального закона планируется с 1 сентября 2025 года, с начала учебного года", - говорилось в документе.

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