Путин пока не планирует обсуждение с Эрдоганом поставки газа в Словакию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о поставках природного газа в Словакию пока не планируется, но он может быть проведен при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры буквально за считанные часы, поэтому при необходимости он будет проведен", - ответил он на вопрос о том, поступал ли запрос Анкары на телефонный разговор двух президентов.

Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает обсудить с Путиным перспективы поставок газа в Словакию.

У Пескова спросили, сможет ли Словакия получать российский газ через "Турецкий поток".

"Это все-таки больше к нашим поставщикам газа (вопрос - ИФ), это больше к Газпрому насчет технологии", - ответил он.