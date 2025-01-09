Фицо пригрозил ответом на решение Киева прекратить транзит газа РФ в Словакию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Словакия может частично или полностью прекратить оказание гуманитарной помощи Украине после решения Киева о непродлении контракта на транзит российского газа через украинскую территорию, приводят слова главы правительства Словакии Роберта Фицо СМИ республики.

"Мы можем полностью прекратить гуманитарную помощь Украине, принять решение о значительном сокращении или полной отмене льгот для украинцев, находящихся сейчас в Словакии, а также о прекращении подачи электроэнергии (на Украину - ИФ) в чрезвычайных ситуациях", - заявил премьер.

"Мы были крайне неприятно удивлены заявлением президента Украины Владимира Зеленского, когда он принципиально отказался от любого транзита газа через Украину", - сказал Фицо. Он добавил, что главе украинского государства следовало бы сообщить об этом словацкой стороне заранее.

По словам премьер-министра Словакии, речь идет о "в высшей степени политическом решении, которое наносит существенный ущерб и Словакии, и ЕС в целом".

Словацкий премьер подчеркнул, что Братислава потеряет от транзита российского газа через Украину 500 млн евро и, по его словам, это также дорого обойдется и Евросоюзу.

"Эксперты и из Словакии, и из Чехии подтвердили нам, что прекращение поставок газа с Востока на Запад окажет огромное влияние на цены на газ", - подчеркнул Фицо.

Глава словацкого првительства добавил, что переговорные возможности Словакии подошли к концу, при этом он обратился к руководству ЕС с вопросом, существуют ли действительные препятствия для транзита российского газа через Украину.