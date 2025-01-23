Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Солёное в ДНР

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Войска группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Солёное в ДНР, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Солёное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Войсками группировки, говорится в сводке, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка (ДНР).

"Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.

Минобороны России сообщило в четверг, что группировка "Восток" продвигается вглубь обороны армии Украины.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, потери ВСУ на этом участке составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина MaxxPro производства США.

Как сообщило министерство обороны, группировки войск "Запад" и "Южная" в течение суток улучшили позиции.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской народной республики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, потери украинской армии в зоне ответственности группировки "Запад" составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское Донецкой народной республики", - сообщили в военном ведомстве.

Потери ВСУ на этом участке составили до 280 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы, сказали в министерстве.

Там сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Армия Украины потеряла здесь более 60 военнослужащих, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Согласно сообщению Минобороны РФ, на харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы. Здесь ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Российские военные нанесли удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотников самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали военные.