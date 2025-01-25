Группировка "Запад" сообщила об ударах по пяти бригадам ВСУ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Группировка "Запад" заявила об улучшении позиций, ударах по формированиям пяти украинских бригад.

При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации заняты более выгодные рубежи и позиции, сказал представитель группировки Иван Бигма.

Группировка "Запад" нанесла удары по подразделениям и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны ВСУ, бригады национальной гвардии Украины в районах Зеленого Гая, Ямполя, Петропавловки, Новоосиново, Глушковки и Новоплатоновки, сообщил Бигма.

По его данным, потери украинской армии на этом участке за сутки составили более 460 военнослужащих, танк Т-72, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-113 производства США, девять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них три - производства стран НАТО, 11 минометных расчетов, роботизированная платформа.

"Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы - "Анклав" и "Туман", 17 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink" - сказал Бигма.